Hogwarts Legacy'e Mod Desteği Yolda! Baştan Aşağı Değiştirilebilecek

Harry Potter gibi sihir yapma imkânı sunması nedeniyle oyun dünyasında fark yaratan Hogwarts Legacy mod desteğine sahip olmaya hazırlanıyor. Bu destek ile birlikte oyun deneyimi bambaşka bir boyuta taşınacak.

Hogwarts Legacy'e Mod Desteği Ne Zaman Gelecek?

Geliştirici Avalanche Studios ve yayıncı Warner Bros. Games, açık dünya rol yapma oyunu türündeki Hogwarts Legacy için heyecan verici bir duyuru yaptı. 30 Ocak tarihinde yayınlanacak güncelleme ile Hogwarts Legacy Creator Kit isimli bir mod aracı sunulacak.

Mod yapılabilmesini sağlayacak bu araca Epic Games Store üzerinden erişilebilecek. Bu aracın Steam üzerinden sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Kit ile birlikte kozmetik açıdan karakter geliştirmesinden yeni görevlere kadar pek çok modlar yapılabilecek.

Oyuncular belirtilen tarihten itibaren oyunun menüsünden diğer oyuncuların oluşturduğu modları deneyimleyebilecek. Bu modlara erişilebilmesi için Steam veya Epic Games hesabı gerekecek. Bu modların yalnızca PC sürümü için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Mod desteğinin konsol sürümüne ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Hogwarts Legacy 10 Şubat 2023 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz yıl oyunun dünya genelinde 30 milyondan fazla sattığı açıklanmıştı. Oyunun bu başarısı üzerine Hogwarts Legacy 2 duyurulmuştu.

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