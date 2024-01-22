Hologramlar Çok Yakında Derslerde Kullanılmaya Başlanabilir!

Guardian'ın haberine göre hologram teknolojisi yıllardır yalnızca ünlü sanatçıların sahne şovlarında kullanılıyor ancak şimdi aynı sistemin üniversite sınıflarına konuk öğretim görevlilerini yerleştirmek için kullanılması planlanıyor.

İngiltere'de Londra'nın kuzeyindeki Loughborough Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) spor bilimcileri getirerek Avrupa'da bu teknolojiyi bir eğitim ortamında deneyen ilk üniversite olacak.

Projeyle bağlantılı kişiler, öğrencilerin denizaşırı bir ülkeden canlı olarak aktarılan bir 3D görüntüyü, bir video görüşmesine ya da duvara yansıtılan bir 2D görüntüye tercih edeceklerini ve hologramların çok daha ilgi çekici ve cazip olacağını iddia ediyor.

Hologramlar Eğitimde Ne Gibi Amaçlarla Kullanılabilir?

Ayrıca konuşmacıların karmaşık bir ekipman üzerinden eğitim veya anlatı gerçekleştirirken Zoom görüşmesinde gösterilenden daha net bir şekilde göstermelerine ve anlatabilmelerine de olanak sağlayacak. Gerçekleşecek ilk testlerin ardından, hologram tabanlı etkinlikler ve dersler önümüzdeki yıl resmî olarak İngiltere'deki üniversitenin müfredatına dâhil olabilir.

İş seyahatlerini azaltmak isteyen şirketlere hâlihazırda hologramlar sunan Los Angeles merkezli Proto ile yapılan bir ortaklık sayesinde mümkün olan bu teknoloji, şahsen orada olsalar da olmasalar da herkesin 3D olarak görüşmelere katılmasına olanak tanıyor.

Proto'nun kurucusu David Nussbaum, Guardian'a verdiği demeçte teknolojinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve yapay zekâ ile birleştirilerek parlak zihinlere sahip ölmüş insanları yeniden yaratmak için de kullanılabileceğini belirterek, fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking'i örnek gösterdi ve bu tarz isimlerin ders ve etkinliklerde hologramlar aracılığıyla kullanabileceğini belirtti.

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