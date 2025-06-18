Honda Uzaya Çıkıyor: SpaceX'i Endişelendirecek Roket Testi Başarılı Oldu

Japon otomobil devi Honda, uzay savaşlarında yeni bir oyuncu olarak yükselmeye hazırlanıyor. Halihazırda uzaya roket fırlatma konusunda eline su dökülmeyen şirket SpaceX, şu anda sektörün en güçlü oyuncusu. Ancak şimdi başka sektörlerden şirketler de sahaya iniyor. Honda, bu doğrultuda Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir bir roketi teste tâbi tuttu.

Falcon 9'un Yanında Küçük Kaldı Ama İşi Bitirdi

Bu roket sadece 6,3 metre yüksekliğindeydi. Bir dakikalık bir uçuşta yaklaşık 275 metre kadar uçtu ve inişini, hedef noktasının 37 cm yakınında bitirdi. Honda'nın buradaki amacı, roketin kalkış ve iniş stabilitesini sınayarak yeniden kullanım teknolojisinin temellerini test etmekti. İşte Honda'nın önemli bir kilometre taşını oluşturacak o test süreci:



SpaceX'e Rakip Mi Doğuyor?

Tabii böyle bir test roketinin Falcon 9 gibi bir sistemle savaşması henüz mümkün değil. Zaten roketin ticari kullanımıyla ilgili herhangi bir karar verilmiş de değil. Honda, şu an temel araştırma aşamasında. Her şey yolunda giderse bu sistem gelecekte uydu fırlatma sistemlerinde kullanılabilir. Elbette ki bunun için önce belli başlı hedeflere ulaşılması gerekiyor.

Honda şimdilik suborbital fırlatma gerçekleştirmek ve uzay veri sistemlerinin artan ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzerine odaklanacak. Takvimler ise 2029'u gösteriyor. Otomativ mühendisliğindeki deneyimini kullanarak SpaceX ve Blue Origin'in ürettiklerinden daha uygun maliyetli ve tekrar kullanılabilecek bir roket sistemi üretmek için yaklaşık 4 senesi var.