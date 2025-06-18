Zuckerberg'in Maskesi Düştü: Türk Mühendise Bile Gizlice Teklif Yapmış

Yapay zeka yarışının en kıvrak isimlerinden OpenAI, diğer yapay zeka şirketlerinin "başarı hedefi" olarak belirlediği bir kilometre taşı. Günümüzde kim bir işi OpenAI'dan daha iyi yapıyorsa, yapay zeka konusunda ipleri eline almış oluyor.

Ancak OpenAI, çizgisini bozmadan devam ettiği çalışmalarıyla arayı açmaya devam ediyor. Hal böyleyken rakipler yüzünü, kaleyi içten fethetme operasyonlarına dönüyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg de onlardan bir tanesi.

Erkek kardeşi Jack Altman'ın podcastine katılan OpenAI CEO'su Sam Altman'ın iddiasına göre Meta, son dönemde hem Google DeepMind, hem de OpenAI'ın en iyi isimlerini kendi saflarına çekmeye çalışmış. Üstelik bunun için dudak uçuklatan meblağları gözden çıkarmış.

Meta 100 Milyon Dolar Teklif Etti

Altman, Meta'nın verdiği abartılı tekliflerin 100 milyon dolara ulaştığını doğruladı. Söylediğine göre, OpenAI'da çalışan en iyi mühendisler için bu sadece imza parası. Yani bu paradan hariç ortada dönen paranın haddi hesabı yokmuş. Meta, yapay zekada öne geçmek için kesenin ağzını açtıysa da başarılı olamamış, zira hiçbir OpenAI çalışanı, bu teklifi kabul etmemiş. Sebebi ise maaş değil, misyon.

Sam Altman'ın Yapay Genel Zeka'ya (AGI) ulaşma isteği herkesçe biliniyor. Bugün OpenAI'da görev yapan herkes, bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. OpenAI çalışanları, çok daha büyük bir dönüm noktasına imza atmak varken Meta'da kaybolup gitmek istememişler. Altman, konuyu şöyle yorumluyor:

Meta ekibimize devasa teklifler yağdırmaya başladı. Yüz milyon dolar imza bonusu gibi rakamlar teklif ettiler. Ama şimdiye kadar en iyi arkadaşlarımızdan hiçbiri bu teklifleri kabul etmedi. Sadece yakalamak yetmez, yenilik yapmalısınız.



Fotoğraf: Koray Kavukcuoğlu

Google'ın AI Liderine de Sessiz Sedasız Para Teklif Edildi

Meta yakın zamanda rotasını Google'a da çevirmişti. Yapay zekanın başındaki isim Koray Kavukcuoğlu'na da teklif götürülmüş, ancak Kavukcuoğlu bu teklifi kabul etmemiş. Aynı şekilde OpenAI'ın kıdemli araştırmacılarından Noam Brown da benzer bir teklifle karşı karşıya kalmış, aynı şekilde teklifi reddetmişti.

Podcast'in ilerleyen bölümlerinde Altman, geleneksel sosyal medya algoritmalarına alternatif olarak, kullanıcıların tercihlerini anlayıp ona göre içerik sunan AI tabanlı sosyal medya uygulamaları geliştirmekle ilgilendiğini açıkladı.