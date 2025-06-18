Türkiye Ekonomisi Trafikte Belli Oldu: Anca Bu Araçları Alabiliyoruz

Mayıs ayında 210 bin 295 adet araç trafiğe kayıt yaptırdı. Ülkemizde yavaş yavaş ilgi odağı olmaya başlayan elektrikli arabalar da revaçta. Bu kulvarda BYD, Chery ve Mini gibi az bilinen markalar ufaktan yükselişe geçti.

Ancak enflasyondan ötürü ekonominin aşağı yönlü gidişi, vatandaşların araç tercihlerini de ister istemez değiştirmeye başladı. Birkaç senelik birikim olmadan sıfır şöyle dursun, ikinci bir araç satın almak bile oldukça zor. Bu sebeple vatandaşlar, ilgi odağını daha uygun fiyatlı araç tiplerine çevirdi.

TÜİK Verilerine Göre Motosikletler Revaçta

Mayıs ayının en dikkat çeken detayı: Trafiğe çıkan araçların neredeyse yarısının motosiklet olmasıydı.

TÜİK verileri, Mayıs ayında yapılan toplam taşıt sayısının geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında azaldığını gösteriyor. 2024'teki toplam sayı %9,5 oranında azalmış. Net artış 205 bin 748 adet oldu. Aynı dönemde 4 bin 547 aracın da kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam motorlu taşıt sayısı 32 milyonu aşarak 32 milyon 182 bin 121 oldu. Ay bazında kıyaslandığında motosiklet kayıtlarında %12,8'lik artış var.

Yeni kayıtlı araçların %41,4'ü otomobil, %8,5'i kamyonet olarak sıralanırken geri kalan %44,8'i motosikletler oluşturdu. Listede yer almayan ufak tefek paylar ise özel amaçlı taşıtlar, minibüsler, traktörler, kamyonlar ve otobüsler oluşturuyor.

Araç Alımlarında Yeni ÖTV Değeri

Motorlara bu kadar ilgi gösterilmesinin sebebi, dediğimiz gibi yüksek enflasyon ve uyanık stokçular sebebiyle sürekli fiyat dalgalanması yaşayan otomobil sektörü. Sıfır araç bulmanın oldukça zor olduğu bir dönemdeyiz. Bu sebeple vatandaşlar, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, "Gaza bastı mı gitsin yeter," düşüncesiyle bir araç almak istiyor.

Son dönemlerde ehliyet kurslarına kayıt yaptıranların çoğu motosiklet kullanabilmek için A sınıfı ehliyete başvuruyor. Bu trendde bir artış görebiliriz, çünkü yakın zamanda içten yanmalı motorlu araçlarda ÖTV oranı %80'e yükselecek.

Kademeli olarak uygulanan %45, %50, %60 ve %70'lik ÖTV oranlarının %80'de toplanması söz konusu olacak. Vatandaşlar uzun zamandır ÖTV matrah güncellemesi ve vergi indirimi bekliyordu. Ancak böyle bir durum söz konusu olmayacak. İlerleyen aylarda daha fazla motorun trafiğe çıktığı haberini almak sürpriz olmaz.