HONOR 50 , HONOR 50 SE ve HONOR 50 Pro Özellikleri ve Fiyatları Açıklandı
Çin merkezli telefon üreticisi, HONOR 50 serisini tanıttı. Tanıtım ile birlikte HONOR 50, HONOR 50 SE ve HONOR 50 Pro özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı.
HONOR 50, HONOR 50 SE ve HONOR 50 Pro özellikleri ve fiyatları duyuruldu. Çin merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılan yeni akıllı telefon modelleri sahip olduğu şık tasarım ve güçlü kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.
HONOR 50 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,57 inç, OLED
- Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel
- İşlemci: Snapdragon 778G 5G
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 4300 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 4.2
- Ağırlık: 175 gram
- Fiyat: 350 euro (yaklaşık 3608 TL)
6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip model, kullanıcılara 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. OLED ekrana sahip olan telefonun ağırlığı 175 gram. Telefon, Android 11 işletim sistemine ve Magic UI 4.2 kullanıcı arayüzüne sahip.
HONOR 50'nin arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde de derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.
Honor, Google Servislerini Kullanmaya Devam Edecek!
Geçtiğimiz aylarda Huawei ile bağlarını koparan Honor, yaptığı açıklamalarla birlikte yakın zamanda akıllı telefonlarında ve tabletlerinde GMS (Google Mobile Services) kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.
HONOR 50 SE Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,78 inç, IPS LCD, 120Hz
- Çözünürlük: 1080 x 2388 piksel
- İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 4.2
- Ağırlık: 191 gram
- Fiyat: 310 euro (Yaklaşık 3197 TL)
HONOR 50 SE modelinin arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
HONOR 50 Pro Özelilkleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,72 inç, OLED, 120Hz
- Çözünürlük: 1236 x 2676 piksel
- İşlemci: Snapdragon 778G 5G
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 256 GB
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 12 MP + 32 MP
- Pil: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 4.2
- Ağırlık: 187 gram
- Fiyat: 480 euro (4953 TL)
HONOR 50 Pro'nun arka tarafında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Ön tarafta ise 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP geniş açılı kamera yer alıyor.
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