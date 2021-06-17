HONOR 50 , HONOR 50 SE ve HONOR 50 Pro Özellikleri ve Fiyatları Açıklandı

HONOR 50, HONOR 50 SE ve HONOR 50 Pro özellikleri ve fiyatları duyuruldu. Çin merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılan yeni akıllı telefon modelleri sahip olduğu şık tasarım ve güçlü kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

HONOR 50 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,57 inç, OLED

Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Snapdragon 778G 5G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4300 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 4.2

Ağırlık: 175 gram

Fiyat: 350 euro (yaklaşık 3608 TL)

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip model, kullanıcılara 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. OLED ekrana sahip olan telefonun ağırlığı 175 gram. Telefon, Android 11 işletim sistemine ve Magic UI 4.2 kullanıcı arayüzüne sahip.

HONOR 50'nin arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde de derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

HONOR 50 SE Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,78 inç, IPS LCD, 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2388 piksel

İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 4.2

Ağırlık: 191 gram

Fiyat: 310 euro (Yaklaşık 3197 TL)

HONOR 50 SE modelinin arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

HONOR 50 Pro Özelilkleri ve Fiyatı

Ekran: 6,72 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: 1236 x 2676 piksel

İşlemci: Snapdragon 778G 5G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 12 MP + 32 MP

Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 4.2

Ağırlık: 187 gram

Fiyat: 480 euro (4953 TL)

HONOR 50 Pro'nun arka tarafında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Ön tarafta ise 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP geniş açılı kamera yer alıyor.