Honor 70 Lite Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Yapılan tanıtımla birlikte Honor 70 Lite özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli, uygun fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen cihaza dair detaylar haberimizde.

Honor 70 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel

Ekran Teknolojisi: TFT LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Snapdragon 480+

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 22.5W

Yazılım: Android 12, Magic UI 6.1

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor 70 Lite, TFT LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 480+ işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 yazılımıyla birlikte gelen telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Honor 70 Lite Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği sunan Honor 70 Lite isimli akıllı telefon modeli İngiltere'de 199,99 £ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.