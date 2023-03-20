Honor 70 Lite Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Şık tasarıma sahip olan Honor 70 Lite modelinin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, Honor marka yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? İşte ayrıntılar!
Yapılan tanıtımla birlikte Honor 70 Lite özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli, uygun fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen cihaza dair detaylar haberimizde.
Honor 70 Lite Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Ekran Teknolojisi: TFT LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Snapdragon 480+
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 22.5W
- Yazılım: Android 12, Magic UI 6.1
6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor 70 Lite, TFT LCD ekran üzerinde 1600 x 720 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 480+ işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.
Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 yazılımıyla birlikte gelen telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.
Honor 70 Lite Fiyatı
Üç farklı renk seçeneği sunan Honor 70 Lite isimli akıllı telefon modeli İngiltere'de 199,99 £ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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