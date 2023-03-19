POCO F5 5G Çıkış Tarihi ve Özellikleri Sızdırıldı!

Ortaya çıkan bilgiler sonucunda POCO F5 5G'nin çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu. Peki, POCO'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli ne zaman piyasaya sürülecek? Söz konusu cihaza dair merak edilen detaylar haberimizde.

POCO F5 5G Çıkış Tarihi

91Mobiles'ta yer alan habere göre POCO F5 5G modeli 6 Nisan 2023 tarihinde Hindistan'da piyasaya sürülecek. Orta segment telefonlar arasında yerini alacak olan F5 5G modelinin bazı özellikleri de ortaya çıktı.

POCO F5 5G Özellikleri

Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 12 GB

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Depolama Alanı: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.500 mAh

Hızlı Şarj: 67W kablolu, 30W kablosuz

Yazılım: Android 13

İddiaya göre POCO F5 5G modelinin AMOLED ekranı QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacağı söylenen cihazda Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisinin yer alacağı ileri sürülüyor.

5.500 mah batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edilen telefonda 67W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerinin yer alacağı söyleniyor. Android 13 işletim sistemi ile beraber gelmesi beklenen POCO F5 5G'nin arka yüzeyinde 50 MP, 8 MP ve 2 MP çözünürlüklerinde üç adet kamera yer alabilir.

POCO F5 5G olarak adlandırılan yeni akıllı telefon modelinin tanıtım tarihi ve donanım bileşenleri resmi olarak henüz açıklanmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı özelliklerle farklı bir tarihte satışa sunulabilir.