Honor 8X, Bluetooth Kulaklık Hediyesi ile A101’de Satışa Çıkıyor

Çin merkezli akılı telefon üreticisi Honor’ın yeni amiral gemisi 8X, Bluetooth kulaklık hediyesi ile A101’de satışa çıkıyor. Honor 8X’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Henüz 6 yaşında bir şirket olmasına rağmen ürettiği cihazlarla geniş kitlelere ulaşmayı başaran Honor, yeni modeli Honor 8X'i Türk kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken telefon, 2.299 TL'lik fiyat etiketi ve 200 TL değerindeki Huawei AM61 Bluetooth kulaklık hediyesi ile 6 Kasım’da yani bugün A101 internet sitesinde satışa çıktı.

200 adet kulaklıkla sınırlı olacak lansman kampanyası 15 Kasım'da sona erecek. Bu tarihten itibaren müşteriler Honor 8X’i A101 mağazalarından da satın alabilecek.

Honor 8X Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Honor 8X, fiyat / performans noktasında kullanıcıları memnun edecek birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Yüzde 91 gibi oldukça yüksek bir ekran / kasa oranına sahip olan telefon, 6.5 inçlik çentikli bir ekranla geliyor.

Şıklık ve performans arasında sağlam bir denge kuran Honor 8X, gücünü dört çekirdekli Kirin 710 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan cihaz, iki SIM kart ve bir adet microSD kart yuvasına sahip. Hafıza konusunda daha fazla özgürlük isteyen kullanıcılar, microSD kartı yuvası ile depolama alanını 400 GB'a kadar genişletebilecekler.

Honor 8X’in arka tarafında yapay zeka destekli 20 MP + 2 MP çift kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefonda bulunan 3750 mAh değerindeki batarya tek bir şarjla tam gün kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca Akıllı Güç Tasarrufu teknolojisi sayesinde pil ömrü yüzde 33 oranında artırılabiliyor.

Honor 8X’in dikkat çeken diğer özellikleri arasında; parmak izi sensörü, yüz tanıma özelliği, 802.11a/b/g/n/ac ve Bluetooth 4.2 bulunuyor.

Kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkan Honor 8X, 2.299 TL fiyat etiketine sahip.