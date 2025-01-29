Honor, Galaxy S25 Serisi ile Alay Ediyor! Peki Neden?

Geçen hafta Galaxy S25 serisini tanıtan Samsung’a karşı hızlıca harekete geçen Honor yakın zamanda piyasaya sürdüğü amiral gemisinin Galaxy S25 serisini geride bıraktığını vurgulayan bir reklam kampanyası başlattı.

Honor Magic 7 Pro, Galaxy S25 Serisinden Üstün Mü?

Sosyal medyada hızla yayılan reklam görsellerinde Samsung kullanıcılarının portre fotoğrafçılığı, yakınlaştırma yetenekleri ve pil şarjı konusunda Honor'un amiral gemisiyle rekabet edebilmek için birkaç ek aksesuara ihtiyaç duyacağı dile getiriliyor.

Galaxy S25 serisinden üstün olduğu iddia edilen amiral gemisinin Honor Magic 7 Pro olduğunu belirtmeliyiz. Honor’un Samsung ile alay ettiği alanlardan birisi pil ömrü oldu, Galaxy S25 Ultra konusunda haklı olabilirler.

Samsung’un amiral gemisi 4 yıldır aynı pil kapasitesi ile karşımıza çıkarken, rakiplerinin aksine maksimum 45W hızlı şarj sunabiliyor. Honor bu reklam kampanyasında AI Süper Yakınlaştırma ve AI Hareket Algılama gibi özellikleri ile övünüyor olsa da, Samsung’un yapay zeka konusunda üstün konumda olduğu ortada.