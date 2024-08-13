Tarih Açıklandı: Honor Telefonlara Yeni Özellik Geliyor!

Göz takibi özelliği Apple'ın iOS 18 ile sunduğu erişilebilirlik özellikleri kapsamında gündeme gelmiş olsa da, kullanıcıları etkileyen bir gelişme olmadı. Apple bu konuda henüz ilerleme aşamasındayken, Honor'dan bu konuda hamle geldi ve kullanıma sunulacağı tarih açıklandı.

Şubat ayında bir mühendisin Honor'un yapay zeka tabanlı göz izleme özelliğini Magic 6 Pro'da kullanarak bir arabanın motorunu çalıştırıp durdurduğunu ve ileri geri hareket ettirdiğini gördük. Bu teknoloji Çin'e özeldi ancak dünya geneline açılacağı dile getirilmişti.

Honor Göz Takibi Özelliği Neler Sunuyor?

Honor'dan beklenen açıklama geldi ve 27 Ağustos'ta dünya genelinde kullanıma sunulacağı duyuruldu. Magic 6 Pro dahil tüm cihazlarda MagicOS 8.0 aracılığıyla kullanılabilecek olan bu teknoloji, kullanıcıların bildirimleri ve uygulamaları açmak için gözlerini kullanarak telefonlarıyla etkileşim kurmalarına olanak tanıyor.

Daha fazla olasılık üzerinde çalışan Honor yardımcı teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak amacıyla invaziv olmayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi geliştirdi. Honor'un BCI teknolojisi, insanların beyin elektrik sinyallerini kullanarak harici cihazlarla iletişim kurmasını sağlıyor.

Yukarıda yer alan kısa filmde 14 yıl önce ALS teşhisi konan ve artık iletişim kurmak, sanat eseri yaratmak için göz izleme teknolojisini kullanan bir kişi gösteriliyor.