Türkiye'de Satılan Honor 200 Pro Yeni Özelliklere Kavuştu!

Mayıs ayında duyurusu gerçekleştirilen ve geçen ay resmi olarak ülkemize giriş yapan Honor 200 Pro güncelleme aldı. İlk olarak Hindistan'daki kullanıcılara sunulan güncelleme hem cihazın güvenliğini artırıyor hem de yeni özellikleri kullanıma sunuyor.

Honor 200 Pro İlk Güncellemesini Aldı

MagicOS 8.0.0.135 sürümü ile Ağustos 2024 güvenlik yamalarına kavuşan telefonda bazı üçüncü taraf uygulamaların uyumluluğuna yönelik optimizasyonlar yapıldı. Bu sayede daha kararlı bir şekilde çalışan bir telefon haline gelen Honor 200 Pro'ya kamera tarafında iki yeni özellik eklendi.

Arka kamerayı kullanarak portre veya diyafram modunda çekim yaptığınızda artık derinlik efektini sonradan ayarlayabiliyorsunuz. Böylece esneklik sizin elinizde oluyor ve daha iyi bir görsel deneyim elde ediliyor. Yeni ultra grup fotoğrafı özelliği ise sadece arka kamerayla portre modunda kullanılabiliyor. Bu özellik sayesinde grup fotoğraflarında kapalı gözleri otomatik olarak düzeltebilen telefon, portreleri de daha çekici hale getiriyor.

6.78 inç büyüklüğünde 1224 x 2700 piksel çözünürlük sunan bir OLED ekranın yer aldığı Honor 200 Pro gücünü Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden alıyor. 5200 mAh kapasiteli telefon, 100W hızlı şarj desteği ve tasarımı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.