Göz Takibi Özelliğiyle Dikkat Çeken Honor Magic 6 Pro Piyasaya Sürülüyor: Tarih Verildi!
Göz takibi özelliğiyle öne çıkan Honor Magic 6 Pro'nun çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. Cihazın öne çıkan özellikleri neler? İşte detaylar!
Honor Magic 6 Pro, eşsiz özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Bataryasının şu ana kadarki en iyi batarya olduğu öne sürülüyor. Bu ve geliştirilmiş yazılımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Honor'un en yeni ürünü birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Tek bir alanda ''en iyisi'' olmaya odaklanmak yerine çeşitli gelişmiş özellikler sunuyor. Bunlardan bazıları kamera, ekran, performans, pil ve yapay zeka.
Magic 6 Pro, Android tabanlı işletim sisteminin en son sürümü olan MagicOS 8.0 ile geliyor. MagicOS 8.0, kullanıcılarının isteklerini anlayabilmek ve proaktif olarak hizmet sunmak için dili, jestleri ve göz hareketlerini yorumlayabilme özellikleriyle tasarlanmıştır.
Honor Magic Pro 6 Özellikleri
- Magic Capsule: Ekranın üst kısmındaki bildirim ikonuna hafif bir dokunuşla Sihir Kapsülü genişleyerek ek bilgiler ve ilgili seçenekler sunarak temel kaynaklara anında erişim sağlar ve birden fazla uygulama arasında gezinme problemini ortadan kaldırarak maksimum verimlilik sağlar.
- Magic Portal: Bu özellik ile yapay zeka, kullanıcının mesajlarını ve davranışlarını anlayarak karmaşık görevleri tek adımla tamamlayabiliyor. Buna örnek olarak Magic Portal'ın yapay zekasının mesajlardaki adresleri hızlıca tanıyarak kullanıcıları Google Haritalara yönlendirmek özelliği verilebilir.
Honor, Magic Portal'ın dünya çapında en çok kullanılan 100'den fazla uygulamayı desteklediğini ve kullanıcılara çeşitli platformlarda kusursuz bir deneyim sunduğunu söylüyor.
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Magic Pro 6, 11 Ocak tarihinde ön siparişe açıldı fakat bugün itibariyle resmi olarak satışa sunulması bekleniyor. Honor Magic 6 Pro'nun fiyatının 1,406 dolar olarak planlandığı öne sürülüyor.
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