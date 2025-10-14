Honor Magic 8 Mini Özellikleri Sızdı! 200 MP Kamerayla Gelecek

Honor, yakında Magic 8 serisinin yeni üyesini duyurmaya hazırlanıyor. Magic 8 Mini adını taşıyan bu cihazla ilgil şimdiye kadar birkaç kez söylenti ortaya atıldı. Şimdi ise bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki Honor Magic 8 Mini neler sunacak? İşte beklenen özellikleri...

Beklenen Honor Magic 8 Mini Özellikleri

Serinin standart ve Pro modeli önümüzdeki saatlerde markanın ana vatanı Çin'de duyurulacak. Magic 8 Mini'nin ise önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor. Son olarak akıllı telefon pazarının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), beklenen Magic 8 Mini özelliklerini paylaştı.

Kaynağa göre markanın kompakt akıllı telefonu, 6,31 inç boyutunda 1,5K çözünürlüklü ekrana sahip olacak. Serinin diğer modelleri gibi MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak cihaz, arka tarafında 200 MP ana kameraya yer verecek. Öte yandan batarya kapasitesi ise 6.000 mAh olacak. Bu bilgilere göre kamerası ve pil ömrüyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

İddia Edilen Honor Magic 8 Pro Özellikleri

Geçtiğimiz saatlerde ise Magic 8 Pro'nun bazı özellikleri sızdırılmıştı. Buna göre akıllı telefon, 6,71 inç boyutunda dört kavisli 1,5K çözünürlük sunan ekranla gelecek. Ayrıca 120W kablolu hızlı şarjla beslenen 7.200 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Magic 8 Mini'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.