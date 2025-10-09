Honor'dan 165Hz Ekranlı Tablet Geliyor! 12.450 mAh Bataryaya Sahip

Honor'un üzerinde çalıştığı yeni tablet modeli MagicPad 3 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Uzun süredir merakla beklenen tablet, önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre tablet dev batarya, çok güçlü işlemci, 3.2K çözünürlüklü LCD ekran ve yüksek yenileme hızı ile birlikte gelecek.

Honor MagicPad 3 Pro Tanıtım Tarihi

En güçlü tabletler arasına katılmaya hazırlanan Honor MagicPad 3 Pro, 15 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin diğer modeli Honor MagicPad 3, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı. Yeni tablete dair bir görsel de paylaşıldı. Bu, MagicPad 8 Pro'nun tasarımını gözler önüne serdi.

Honor MagicPad 3 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre tablette Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor MagicPad 3'te sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip MagicPad 3 Pro, LCD ekran üzerinde 3.2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 2025 yılının temmuz ayında tanıtılan Magic Pad 3'te 13,3 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek tabletin 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç fakrlı RAM seçeneği ile birlikte gelmesi bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. MagicPad 3'te de aynı RAM ve depolama seçenekleri sunulmuştu.

Gri, altın ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen 12.450 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Dev batarya, tek şarjla bile tabletin uzun süre boyunca kullanılabilmeine imkân tanıyacak. Tabletin şarj hızına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. MagicPad 3'te 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.