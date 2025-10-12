Honor Magic 8 Serisi Yeniden Sızdırıldı: İşte Özellikleri!

Honor, 15 Ekim’de Çin’de gerçekleştireceği lansmanda Magic 8 ve Magic 8 Pro'yu tanıtacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan ilk tablet olma özelliği taşıyan Honor MagicPad 3 Pro'nun da bu etkinlikte tanıtılması beklenirken Honor Magic 8 serisinin özellikleri bir kez daha sızdırıldı.

Daha önceki sızıntılarda telefonların temel özellikleri paylaşılmıştı ancak standart modelin periskop kamerası ve kablosuz şarj desteği konusunda bazı tutarsızlıklar bulunuyordu. Weibo'da yapılan yeni paylaşım ile teknik özellikler tamamen netleştirildi.

Honor Magic 8 Özellikleri

Honor Magic 8, 157 x 74 x 7.9 mm boyutlara ve yaklaşık 205 gram ağırlığa sahip olacak. Cihazın 7000 mAh kapasiteli bataryası, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekleyecek.

Ön tarafta 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörü ve 64 Megapiksel periskop telefoto kamera bulunacak. Bu telefoto sensörün, diğer raporlara göre OmniVision OV64B sensörünü kullanabileceği belirtiliyor.

Magic 8’in, 6.58 inç düz OLED ekran ile geleceği ve 1.5K çözünürlük sunacağı ifade ediliyor. Cihaz, Android 16 işletim sistemini temel alan MagicOS 10 arayüzü ile çalışacak.

Honor Magic 8 Pro Özellikleri

Honor Magic 8 Pro modelinin ise 161 x 75 x 8.3 mm ölçülerinde ve yaklaşık 219 gram ağırlığında olacağı söyleniyor. Pro model, 7.200 mAh batarya ile gelirken 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunacak.

Kamera tarafında, ön kısımda 50 Megapiksel sensör yer alacak. Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açı lens ve 200 Megapiksel periskop telefoto sensör bulunacak. Bu güçlü yapılandırma, cihazı fotoğrafçılık açısından iddialı bir konuma taşıyor.

Magic 8 Pro, 6.71 inç mikro dört kavisli (micro-quad-curved) OLED ekran ile gelecek ve 1.5K çözünürlük sunacak. Tıpkı baz model gibi, bu cihaz da Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzüne sahip olacak.

Her iki modelin de siyah, beyaz, altın ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya çıkması bekleniyor. Her iki telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacağı da doğrulandı.