Honor MagicPad 3 Pro, AnTuTu Rekorlarını Altüst Etti!

Şu anda bir Android cihazda yer alabilecek en güçlü işlemci olan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Xiaomi 17 serisi aracılığıyla kullanıcılarla buluştu. Honor ise MagicPad 3 Pro modeli ile Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk tableti piyasaya süren marka olmaya hazırlanıyor.

Honor MagicPad 3 Pro AnTuTu Testinde: Snapdragon 8 Elite Gen 5!

17 Ekim günü Çin'de Magic 8 serisi amiral gemisi telefonlarla birlikte tanıtılacak olan Honor MagicPad 3 Pro'nun AnTuTu testlerinde 4,2 ila 4,4 milyon arasında bir puan alabileceği söyleniyordu. Çinli bir teknoloji blog yazarı, MagicPad 3 Pro'nun AnTuTu testinde 4,3 milyondan fazla puanla rekorları altüst ettiğini gözler önüne serdi.

Aşağıda görülebileceği gibi, Honor MagicPad 3 Pro, AnTuTu testlerinde 4.302.345 puan aldı. CPU, GPU, bellek ve kullanıcı deneyimi testlerinde sırasıyla 1.186.224, 1.478.194, 582.575 ve 1.055.352 puan aldı.

Honor MagicPad 3 Pro'nun 13.3 inç büyüklüğündeki LCD ekranının 165 Hz yenileme hızı ve 3200x2136 piksel yani 3.2K çözünürlük sunması bekleniyor. Android 16 işletim sistemini temel alan MagicOS 10 ile kutudan çıkacak olan tablet, 66W hızlı şarj desteğine ve 12450 mAh bataryaya ev sahipliği yapacak.

Cihazın ön tarafında 9 Megapiksel arka tarafında ise 13 Megapiksel kamera yer alacak. 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama alanı ile kullanıcı karşısına çıkacak olan tabletin sekiz adet hoparlöre ve USB-C 3.2 bağlantı noktasına sahip olması bekleniyor.