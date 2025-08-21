Honor Magic V Flip 2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Honor’un yeni kapaklı katlanabilir telefonu Magic V Flip 2, Çin’de resmi olarak tanıtıldı. 200 Megapiksel ana arka kamera ve silikon-karbon batarya gibi özelliklerle Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Motorola Razr 60 Ultra’ya rakip olan telefonun tüm detaylarını bir araya getirdik.

Honor Magic V Flip 2 Özellikleri

Magic V Flip 2’nin arka tarafında f/1.9 diyafram açıklığına sahip, OIS destekli 1/1.4 inçlik 200 Megapiksel ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya 120 derece görüş açısına sahip olan 50 Megapiksel ultra geniş sensör eşlik ederken, ön kamera da 50 Megapiksel çözünürlüğünde.

5500 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ile gelen Honor Magic V Flip 2, 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjın yanı sıra 7.5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihazın iç kısmında 6,82 inç büyüklüğünde, 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunan LTPO OLED panel bulunuyor.

Bu ekran 2868 x 1232 piksel çözünürlüğe ve 5.000 nit tepe parlaklığa sahip. Ön tarafta ise 4,0 inç LTPO OLED ekran yer alıyor. Bu ekran da 120 Hz yenileme hızı, 1200 x 1092 piksel çözünürlük ve 3600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneğiyle geliyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 arayüzüyle kutudan çıkan telefon birçok yapay zeka özelliğine ev sahipliği yapıyor.

Magic V Flip 2’nin diğer dikkat çeken özellikleri arasında IP58 ve IP59 sertifikaları, SGS dayanıklılık sertifikası, çift hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, çift SIM ve NFC desteği bulunuyor. Magic V Flip 2; Mor, Beyaz ve Gri renk seçeneklerinin yanı sıra sınırlı sayıda Mavi özel sürümle satışa sunulacak.