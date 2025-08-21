Apple iPhone 17 Serisinin Tanıtım Tarihini Yanlışlıkla Açıkladı

Apple, merakla beklenen yeni iPhone'ların tanıtım tarihini yanlışlıkla paylaştı. Buna göre iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşacak yeni seri 9 Eylül'de gerçekleşecek bir etkinlikte tanıtılacak. Peki iPhone 17 serisi kullanıcılara neler sunacak? işte detaylar!

iPhone 17 Serisi 9 Eylül'de Tanıtılacak

AppleLeaker tarafından sızdırılan görsellere göre Apple, iPhone 17 serisinin ne zaman tanıtılacağını Appl TV üzerinden yanlışlıkla paylaştı. Her ne kadar şirket bu bilgiyi kısa süre içerisinde kaldırsa da sızıntıyı önleyemedi. Böylelikle 9 Eylül tarihi de kesinleşmiş oldu. Elbette ki yeni iPhone'lar hakkında bildiğimiz tek şey tanıtım tarihi değil.

EXCLUSIVE!!



Apple accidentally added the 2025 September 9th iPhone event invite to the AppleTV App before promptly taking it down.



The design is reminiscent of the OG MacBook Air wallpaper, likely a hint towards the new iPhone 17 Air. pic.twitter.com/b9qLYTfZJC — AppleLeaker (@LeakerApple) August 21, 2025

Apple etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı telefon tanıtacak. Böylelikle Plus modeli iPhone 16 Plus ile birlikte sonlandırılacak. Air ise şirket için bir ilk olacak. ABD'li teknoloji devinin uzun zamandır ince bir telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. 5 ila 6 mm arası bir kalınlıkta olması beklenen telefon normal modellere göre çok daha ince olacak.

Belirtmekte fayda var ki Apple'ın iyi olduğu bir şey varsa o da ürünlerinin isim bilgisini saklamak. Yani iPhone 17 Air'in ismi gerçekten de iPhone 17 Air olmayabilir. Benzer bir durumu yakın geçmişte iPhone SE 4 olması beklenen ama son anda iPhone 16e olarak duyurulan modelde görmüştük.

iPhone 17 Air dışında standart model ve Pro modellerinde de tasarım değişikliği bekleniyor. Şirket uzun zamandır "her sene aynı telefon" eleştirilerine maruz kalıyor. Yapılan basit değişikliklerin bu eleştirilerin önüne geçmesi bekleniyor. Daha fazla bilgi için iPhone 17 serisi özellikleri içeriğimize göz atabilirsiniz.