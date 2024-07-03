Galaxy Z Fold 6'ya Gözdağı: Honor Magic V3 Tasarımı Belli Oldu!

Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor, katlanabilir telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici, bu kapsamda 12 Temmuz'da vitrine çıkarmaya hazırlandığı Honor Magic V3 modelinin tasarımını gözler önüne serdi.

Honor Magic V3 Nasıl Görünecek? Resmen Belli Oldu

Honor, Magic V3 modelinin tasarımını gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefon, selefindeki dikey üçlü kamera kurulumuna veda ederek sekizgen bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Aynı şekilde üç adet sensör ve bir LED flaşa ev sahipliği yapacak modül altın renkle çevrelenecek.

Görsellere baktığımızda, modelin metal çerçevelere sahip olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu selefindeki gibi yan tarafa konumlandırılacak. Çinli üretici henüz açıklamasa da modelin en ince katlanabilir telefon unvanını almasını bekliyoruz.

Geçmiş sızıntılara göre, katlanabilir telefonun ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Dahası, 3,5x'e kadar optik yakınlaştırma yapabilen bir periskop sensörüyle gelecek. Bunun dışında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 66W hızlarında şarj olan bir pilden beslenecek.

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