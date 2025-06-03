16 GB RAM ve Çok Güçlü İşlemci: Honor Magic V5 Performans Testinde!

Honor Magic V5 Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla beraber katlanabilir telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu. Geekbench testinin sonuçlarına göre telefon çok güçlü işlemci ile gelecek.

Honor Magic V5 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

MHG-AN00 model numarasına sahip olan Honor Magic V5 isimli yeni katlanabilir telefon tek çekirdek testinde 2 bin 976 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 892 puan almayı başardı. Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Honor Magic V5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

8 inç ekran büyüklüğüne sahip Magic V5, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 6,45 inç büyüklüğünde olacak. LTPO OLED teknolojisini destekleyecek ikinci ekran 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

6.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Özelliklere dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.