Çok Güçlü İşlemcili Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Honor, Magic V6 isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen katlanabilir telefonun görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte Magic V6'nın tasarımı açıklığa kavuştu. Paylaşılan görsele göre Android telefon, serinin bir önceki modeli Magic V5'in tasarımına benzeyecek.

Honor Magic V6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntüye göre Honor Magic V6'nın arka yüzeyinde büyük boyutlu daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde kameralar ve çift LED flaş bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde katlanabilir telefonun krımızı rengi yer alıyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Honor Magic V6'nın Özelilkleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hızlı Şarj: 120W

120W Batarya: 7.150 mAh / 6.850 mAh

7.150 mAh / 6.850 mAh Ana Kamera: 200 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde telefon çok yüksek performans sunacak.

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve periskop telefoto kamera yer alacak. Periskop telefoto kameranın 3x optik yakınlaştırma özelliğiyle birlikte gelecek. Diğer kameraların detayları henüz belli değil. Magic V5'te ise 50 megapiksel ana kamera, 64 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

Honor Magic V6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Magic V5 için Çin'de 8 bin 999 yuan (57 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Magic V6'nın ise 9 bin 300 yuan (58 bin 907 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic V6'nın 2026 yılının mart ayının ilk haftası tanıtılması bekleniyor. 2025 yılında tanıtılan Magic V5, Türkiye'de satılmıyor ancak Honor'un Magic V3 modeli dahil pek çok telefonu şu anda satışta. Dolayısıyla Magic V5'in de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.