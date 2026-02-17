Nothing'den 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Açıklandı

Nothing'in merakla beklenen yeni akıllı telefonu Phone 4a ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Phone 4a'nın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un bir işlemcisi bulunacak.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4a, 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Nothing Phone 3a şu anda Türkiye'de satılıyor. Serinin yeni modeli olan Phone 4a'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

İddiaya göre Nothing Phone 4a gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde Mobile Legends ve PUBG Mobile gibi popüler oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Adreno 810 GPU'ya sahip telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 4a'nın 475 dolar (20 bin 772 TL) civarında bir fiyata sahip olacağı iddia edilmişti. Bu arada sıra dışı bir tasarıma sahip olan Nothing Phone 3a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü Türkiye'de şu anda 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Phone 4a, serinin önceki modeline kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Buna göre yeni akıllı telefon 30 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğinin altını çizelim. Resmî fiyat, lansmanın ardından belli olacaktır.