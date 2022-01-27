Honor, Honor MagicBook 16’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. FullView 16,1 inç IPS ekran, AMD Ryzen 5600H işlemci ile donatılan yeni Honor MagicBook 16, Windows 11 desteğiyle geliyor. İşte detaylar!

Honor MagicBook 16 Windows 11 İle Geliyor

Yeni işletim sistemi Windows 11 ile gelen Honor MagicBook 16, çift antenli Wi-Fi 6'yı destekleyen birden çok verici ve alıcı ile güncelliğini ortaya koyacak. Ayrıca, daha düşük gecikme süresi sağlayan ve diğer cihazlarla bağlantıyı geliştiren Bluetooth 5.1 ile gelen MagicBook 16, optimize edilmiş Nahimic ses sürücüsü tarafından desteklenen iki hoparlör ve iki mikrofona sahip.

MagicBook 16 5.1 mm ince çerçeveli, 16,1 inç IPS ekranı yansıma önleyici özelliğe sahip, ayrıca cihaz yüzde 87,3 ekran/gövde oranı ve 170 derece geniş izleme açısı sunuyor. Yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ve 300 nit parlaklık ile Honor MagicBook 16, en yeni grafikleri ve görüntüleri düzenlemek için gelişmiş renk kalitesi sunuyor.

MagicBook 16, zararlı mavi ışık emisyonlarını en aza indiren TÜV Düşük Mavi Işık Sertifikası ile donatılmış. Dayanıklı alüminyum metal gövde içinde güçlü özellikler barındıran dizüstü bilgisayar sadece 1,84 kg ağırlığında. AMD Ryzen 5 5600H işlemci ile güçlendirilen Honor MagicBook 16, önceki modellere kıyasla yüzde 26'ya varan performans artışı vaat ediyor.

Grafik performansı da yüzde 15'e kadar iyileştirilen bu yeni model; oyun oynamak, fotoğraf, video ve düzenleme yazılımları dahil olmak üzere ağır iş gücü gerektiren multimedya dosyalarını işlemek için ideal hale getirildi. 512 GB depolama ve 16 GB çift kanallı RAM ile donatılan bilgisayar, kullanıcıların birden fazla büyük dosyayı açmasına ve pencereler arasında kolaylıkla geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Parmak izi tanıma özelliğiniyle kullanıcıların 0,66 saniye içinde cihazlarının kilidini açmalarını sağlayan dizüstü bilgisayar, rahat bir yazma deneyimi sunmak için tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavye ile geliyor. Cihaz NFC özelliği dışında, günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip.

Yeni 65W taşınabilir süper şarj cihazı ile Honor MagicBook 16, 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor. Uzay Grisi renginde olan Honor MagicBook 16, Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Peki siz cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.