Honor Band 6 Artık 95 Egzersiz Moduna Sahip!

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, Honor Band 6 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme ile hem ölçüm hem de egzersiz tarafına yeni özellikler geldi. Honor Band 6, yeni gelen güncellemeyle artık toplam 95 egzersiz moduna kavuştu. İşte detaylar!

Honor Band 6 Akıllı Bilekliğine Tam 95 Egzersiz Modu Geldi

1.47 inç AMOLED ekranı ile dikkatleri üzerine çeken Honor Band 6’nın yeni güncellemesi ile akıllı bilekliğin halihazırda sahip olduğu 10 profesyonel egzersiz moduna göre özelleştirilmiş 85 yeni egzersiz modu daha ekleniyor. 95 egzersiz modu ile artık yaz ya da kış fark etmeksizin hemen hemen her spor dalında kullanabileceğiniz Honor Band 6, en büyük spor destekçiniz olacak.

Yeni güncellemeyi yapmak için bilekliği telefonla eşleştirdikten sonra sağlık uygulamasından cihazlara girmeniz ve Honor Band 6’yı seçtikten sonra en alt kısımdan “donanım yazılımını güncelleme” seçeneğini tıklamanız yeterli oluyor. Buradan yazılım güncellemesini kontrol ederek Honor Band 6 için yayınlanan son güncellemeyi indirebilirsiniz.

1.47 inç büyüklüğüne, 2.5D kavisli cam ile gelen Honor Band 6, yüzde 64'e kadar ekran/kasa oranı sunuluyor. 24 saatlik kalp atış hızı izleme, uyku izleme, kadınların aylıklarda döngü yönetimi, kandaki oksijen miktarının ölçümü (SpO2), Trurelax stres izleyici, egzersiz modları ve daha fazlasına sahip olan Honor Band 6, performans açısından mutlaka dikkate değer bir cihaz.

Honor Band 6 Özellikleri

Ekran türü: AMOLED

Ekran boyutu: 3,73 cm

Ekran çözünürlüğü: 194 x 368 Piksel

Dokunmatik Ekran: Var

Renkli Ekran: Var

Bluetooth: 5.0

Pil Performansı: 180 mAh

Pil Ömrü: 14 Gün

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