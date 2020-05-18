Honor MagicBook Pro 2020 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor, bugün düzenlediği Smart Life Ürün Lansmanı etkinliğinde dünyanın ilk WiFi 6+ router'ı Honor Router 3 ile birlikte MagicBook Pro 2020’yi tanıttı. Dizüstü bilgisayar geçtiğimiz hafta bir Çin e-ticaret sitesinde listelenmiş, bazı özellikleri açığa çıkmıştı. Şimdi resmileşti. Honor MagicBook Pro 2020 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Honor MagicBook Pro 2020 Özellikleri

Yeni Honor MagicBook Pro, 2019 modeli ile aynı boyutta 16.1 inç IPS LCD ekrana sahip. Çerçeveler artık 4.9mm, böylelikle ekran gövde oranı yüzde 90’a yükselmiş. Panel yüzde 100 sRGB renk gamına da sahip. Şaşırtıcı şekilde Honor ekran çözünürlüğünden bahsetmedi. Muhtemelen geçtiğimiz yılın modeli ile aynı, 1920 x 1080 piksel. Ekranın TÜV Rheinland sertifikalı olduğunu da ekleyelim.

Honor’un yeni dizüstü bilgisayarı iki işlemci yapılandırmasıyla (10. nesil Intel Core i5 ve Core i7) geliyor. 16GB RAM ve 512GB SSD ile donatılan bilgisayarda ayrı Nvidia GeForce MX350 ekran kartı bulunuyor. Huawei’nin üst seviye dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz işlev tuşları sırasına yerleştirilmiş açılır (pop-up) web kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca desteklenen akıllı telefonları kontrol etmek ve ekranı yansıtmak için çoklu ekran gibi yazılımsal özelliklere de sahip. Apple’ın AirDrop’u gibi dosyaları cihazlarınız arasında sorunsuzca paylaşabiliyorsunuz. Dizüstünde kısayol Fonksiyon (Fn) tuşu + P ile etkinleştirilebilen yeni bir performans modu da mevcut. Bu modda bilgisayarın işlemcisi yüzde 8, işleme performansı yüzde 15 artıyor.

Honor MagicBook Pro 2020 Teknik Özellikleri

Ekran: 16.1 inç, 1920 x 1080 piksel, %100 sRGB

İşlemci: 1.6GHz 10. nesil Intel Core i5-10210U (4.2GHz) / 1.8GHz i7-10510U (4.9GHz)

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics, 2GB DDR5 NVIDIA GeForce MX350 GPU

Bellek ve Depolama: 16GB DDR4 2666MHz RAM, 512GB SSD

Kamera: 1MP HD Webcam

Ses: Dahili çift dijital mikrofon

Portlar: USB-C x 1, USB 3.0 (Type A) x 3, HDMI x 1

İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Bağlanabilirlik: WiFi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0

Ses: 3.5mm kulaklık girişi, mikrofon kombo, Dolby Atmos

Batarya: 56Wh batarya (11.5 saate kadar video izleme)

Honor MagicBook Pro 2020 Fiyatı

Honor Magic Pro 2020 fiyatı yapılandırmaya göre değişiyor. Intel Core i5 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD ve MX350 ekran kartlı modelin fiyatı 843 dolar. Intel Core i7 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD ve MX350 ekran kartlı modelin fiyatı da 942 dolar. Sınırlı bir süre için, ilk model 773 dolar, ikinci model 885 dolar fiyat etiketiyle satışta olacak.