7500 mAh Bataryalı Xiaomi 17 Pro Max Tanıtıldı! Çift Ekranı Var

Xiaomi'nin Çin'de düzenlediği etkinlikle Xiaomi 17 Pro Max tanıtıldı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı da açıklığa kavuştu. Çift ekrana sahip telefon, 16 GB RAM, 7500 mAh batarya kapasitesi ve çok daha fazlası ile ilgi odağı hâle gelecek gibi görünüyor.

Xiaomi 17 Pro Max Özellikleri

Ana Ekran: 6,9 inç, 1200 x 2608 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit maksimum parlaklık, AMOLED

6,9 inç, 1200 x 2608 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit maksimum parlaklık, AMOLED İkinci (Arka) Ekran: 2,9 inç, 596 x 976 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit maksimum parlaklık, AMOLED

2,9 inç, 596 x 976 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit maksimum parlaklık, AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB ve 16 GB LPPDDR5x seçenekleri

12 GB ve 16 GB LPPDDR5x seçenekleri Depolama: 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri

512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri Arka Kamera: 50 MP (ana kamera) + 50 MP (ultra geniş açılı kamera) + 50 MP (telefoto kamera)

50 MP (ana kamera) + 50 MP (ultra geniş açılı kamera) + 50 MP (telefoto kamera) Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7500 mAh kapasite, 100W hızlı şarj desteği

7500 mAh kapasite, 100W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 Ağırlık: 219 gram

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 17 Pro Max, AMOLED ekranda 1200 x 2608 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihazın arka tarafında ise 2,9 inç büyüklüğünde 596 x 976 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit maksimum parlaklık sunan ikinci bir AMOLED ekran yer alıyor.

Telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide ise iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Pro'da da aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtmek gerekiyor.

En iyi Xiaomi telefonları arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 17 Pro Max'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile gelen telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki adet LPPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafındaysa 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri bulunuyor. Bu yüksek depolama alanı sayesinde çok yer kaplayan uygulama ve oyunlarınızı gönül rahatlığıyla cihazınızda depolayabilirsiniz. Kullanılabilir depolama alanını arttırmak gibi bir sorununuz olmayacaktır.

219 gram ağırlığındaki cihazın 7500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bununla birlikte 100W hızlı şarj desteği de sunuyor. Böylece cihazınızı şarj etmeden uzun süreli kullanım imkânı elde edebilirsiniz. Ayrıca telefonu şarj etmek için saatlerce beklemek zorunda da kalmazsınız. Hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede cihazınızı şarj edip kullanmaya devam edebilirsiniz.

Xiaomi 17 Pro Max Fiyatı