Honor yeni bir Android tablet tanıttı. Böylece Pad Z6b'nin özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile gelen tablet, yüksek yenileme hızı ve dört hoparlörlü ses sistemiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Ayrıca cihaz yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Honor Pad Z6b'nin Özellikleri Neler?

Özellik Honor Pad Z6b Ekran 11,5 inç LCD Çözünürlük 2508 x 1504 piksel Yenileme hızı 120Hz Maksimum parlaklık 400 nit Renk kapsamı Yüzde 100 sRGB Piksel yoğunluğu 255 PPI İşlemci Snapdragon 685 Üretim süreci 6 nm Grafik birimi Adreno 610 RAM 8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 8 megapiksel, f/2.0, otomatik odaklama Ön kamera 5 megapiksel, f/2.2 Batarya 8.300 mAh Şarj 45W Hoparlör Dört adet İşletim sistemi Android 16 tabanlı MagicOS 10 Bağlantı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C Boyutlar 267,3 x 167,4 x 6,77 mm Ağırlık 475 gram

Honor Pad Z6b'nin Ekranı Nasıl?

Honor, tablette 11,5 inç LCD panel kullanıyor. 2508 x 1504 piksel çözünürlüğündeki ekranın yenileme hızı 120Hz'e kadar çıkıyor. Bu değer, menülerde gezinirken ve desteklenen oyunları oynarken daha akıcı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bu arada ekranın maksimum parlaklığı 400 nit. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Honor Pad Z6b'de Hangi İşlemci Var?

Tablet gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek bir performans sunuyor.

Honor Pad Z6b'nin Bataryası Kaç mAh?

Honor Pad Z6b, 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip. Tablet bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Honor Pad 10'da 10.100 mAh batarya kapasitesi ve 35W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Honor Pad Z6b'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka kamerası 8 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.0 diyaframa sahip. Otomatik odaklama desteği de bulunuyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 kamera yer alıyor. Bu arada Pad 10'da 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Honor Pad Z6b Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Pad X9a ve Pad 10 dahil olmak üzere Honor'un pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad Z6b'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

11,5 inç büyüklüğündeki ekranda film ve dizi izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada tabletin yüksek kapasiteli bataryası da dikkatimi çekti. Cihazın bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca yüksek yenileme hızına sahip tabletin akıcı ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim.