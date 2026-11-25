Huawei, Mate 90 Air'i Çin'de düzenlediği etkinlikte tanıttı. 7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek ekran parlaklığı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. 12 GB RAM ile birlikte gelen cihazda 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Bu arada telefonda güçlü bir Kirin işlemcisi bulunuyor.

Huawei Mate 90 Air'in Özellikleri Neler?

Özellik Huawei Mate 90 Air Ekran 7 inç, OLED, 1.5K Yenileme hızı 120Hz Tepe parlaklık 4.000 nit İşlemci Kirin 9020 RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB Ana kamera 50 MP, f/1.8, OIS Ultra geniş açılı kamera 8 MP, f/2.2 Telefoto kamera 12 MP, 3x optik yakınlaştırma, OIS Ön kamera 10,7 MP Batarya 6.500 mAh Hızlı Şarj 66W Bağlantı 5A, Wi-Fi 7+, NearLink Kalınlık 6,58 mm Ağırlık 208 gram

Huawei Mate 90 Air'in Ekranı Nasıl?

7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Huawei Mate 90 Air'in İşlemcisi Nasıl?

Mate 90 Air'de kullanılan Kirin 9020 işlemci, Paylaşılan bilgilere göre Mate 70 Air'deki işlemciden daha yüksek bir performans sunuyor. Tek çekirdek performansında yüzde 9, çoklu çekirdek performansında yüzde 36 ve grafik performansında yüzde 18 artış sağlandı. Oyun performansının da önceki nesle göre yüzde 30 daha yüksek olduğu belirtildi.

Huawei Mate 90 Air'in Kameraları Nasıl?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 10,7 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Huawei Mate 90 Air'in Bataryası Kaç mAh?

Mate 90 Air, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Mate 70 Air'de 6.500 mAh batarya kapastiesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Huawei Mate 90 Air'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.999 yuan (38 bin TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.999 yuan (45.613 TL)

Huawei Mate 90 Air Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Mate X7, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Mate 90 Air'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Huawei Mate 90 Air'in ekran özelliklerinden kameraya, işlemciden batarya kapasitesine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüklü OLED ekranda film izlemenin oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor.