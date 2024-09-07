Bütçe Dostu Honor Play 9T Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Play 9T modelini vitrine çıkardı. Peki, akıllı telefon tam olarak neler vadediyor? İşte Honor Play 9T özellikleri ve fiyatı!

Honor Play 9T Özellikleri ve Fiyatı

Honor Play 9T modelinde HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,77 inçlik TFT LCD bir ekran mevcut. Bununla birlikte, önceki modeldeki gibi delikli ekran tasarımını sürdürüyor.

Akıllı telefonda kullanılan işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 4 Gen 2) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolamayla satışa çıkan akıllı telefonda 50 Megapiksel ana kamera (8x'e kadar dijital yakınlaştırma) ve 2 Megapiksel bir derinlik sensörü mevcut. Ön tarafta ise 5 Megapiksellik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

İşte akıllı telefonun teknik özellik ve fiyat tablosu;

Özellik Detaylar Model Honor Play 9T Ekran 6.77 inç TFT LCD, HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC RAM 8GB veya 12GB Depolama 128GB veya 256GB Batarya 6,000mAh Şarj 35W hızlı şarj Arka Kamera 50MP ana kamera (8x dijital zoom), 2MP derinlik sensörü Ön Kamera 5MP Ses Hi-Res ses, %300 ses artışı Sanal RAM 8GB’a kadar sanal RAM İşletim Sistemi Android 14 tabanlı Magic OS 8 Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Yeşil Fiyat (8GB + 128GB) 999 Yuan (yaklaşık 141 USD) Fiyat (8GB + 256GB) 1,099 Yuan (yaklaşık 155 USD) Fiyat (12GB + 256GB) 1,299 Yuan (yaklaşık 183 USD)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!