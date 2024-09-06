15 Gün Pil Süresi: Honor Watch 5 Tanıtıldı!

Daha önce Çin'de tanıtılan katlanabilir telefon Magic V3'ün küresel lansmanını gerçekleştiren Honor aynı zamanda yeni akıllı saati Honor Watch 5'i duyurdu. Geçen yıl tanıtılan Honor Watch 4'ün devam modeli olan bu saat daha büyük ve daha parlak bir ekran, daha uzun pil ömrü ve yeni sağlık takibi özellikleri sunuyor.

Honor Watch 5 Özellikleri

Honor Watch 5'in 1.85 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, 450 x 390 piksel çözünürlük ve 1000 nit parlaklık sunuyor. Kontrolleri kolaylaştırmak için dönen bir düğmenin yanı sıra telefon görüşmeleri için bir hoparlör ve mikrofon içeren saatin çerçevelerinde 6 serisi alüminyum kullanılıyor.

IP68 sertifikası ve 5ATM su geçirmezlik derecesi sayesinde yüzerken saati kolunuzdan çıkarmanız gerekmiyor. Diğer rakipleri ile benzer şekilde spor aktivitelerinizi kayıt altına alabilen saat dahili bir GPS'e de sahip.

Bluetooth 5.2 üzerinden telefonunuz ile iletişim kuran Honor Watch 5, 4 GB depolama alanı ile gelirken Honor MagicOS 8 yazılımına ev sahipliği yapıyor.

Honor'un Bilimsel Uyku Yönetimi, Sağlıklı Sabah Raporu ve sağlık durumunuzu takip etmenize yardımcı olan Hızlı Sağlık Taraması saatin sunduğu yeni özellikler arasında yer alıyor.

Watch 5'te 480 mAh silikon-karbon pilin düzenli kullanımda 15 güne kadar pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Siyah, Altın ve Yeşil renk seçenekleri ile gelen saatin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.