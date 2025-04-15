Honor'dan Şarj Sorununu Tarihe Gömen Telefon: Karşınızda Yeni Honor Power!

Son dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle sektördeki konumunu giderek güçlendiren Honor, kısa bir süre önce ürün yelpazesini bir cihazla daha genişletti. Şirket geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen yeni Honor Power'ı nihayet görücüye çıkardı.

Uzun süredir yüksek batarya kapasitesiyle geleceği konuşulan cihaz beklentileri boşa çıkarmadı. Tam 8000 mAh’lik dev bataryasıyla dikkat çeken Honor Power, şimdiden bu alanda sektörün en iddialı telefonlarından biri. Yeni telefon üstelik yalnızca pil kapasitesiyle değil, güçlü donanım özellikleri ve uygun fiyat etiketiyle de kullanıcıların ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda.

Honor Power Özellikleri

İlk olarak anavatanı Çin'de satışa sunulan yeni Honor Power, yaklaşık 230 dolarlık başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini aldı. Cihaz, 8/256 GB, 12/256 GB ve 16/512 GB olmak üzere üç farklı bellek seçeneğiyle kullanıcıları karşılıyor.

Bu modelin en dikkat çekici özelliği ise tam 8000 mAh kapasiteli dev bataryası. Honor, cihazın sahip olduğu pil kapasitesi sayesinde “ekran açıkken tüm gün şarja ihtiyaç duymadan kullanılabilen, sektördeki ilk akıllı telefon” olduğunu iddia ediyor. Dahası şirket ilginç bir karşılaştırma yaparak, telefonun 29,6 Wh’lik bataryasının, Apple’ın iPad Air modelindeki 28,93 Wh’lik bataryadan bile daha büyük olduğunu dile getiriyor.

Öte yandan Honor Power, devasa bataryasına rağmen sadece 7,98 mm kalınlığa ve 209 gram ağırlığa sahip oldukça kompakt bir tasarımla bizleri karşılıyor. Cihazın ayrıca, 66W hızlı şarj desteği ile yalnızca uzun pil ömrü değil, kısa sürede tam şarj avantajı da sunduğunu belirtelim.

Donanım özellikleriyle de dikkat çeken Honor Power, gücünü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Cihazın ekran tarafında ise 6,78 inç büyüklüğünde OLED panel yer alıyor. Bu panel, 1,5K çözünürlük ve tam 4000 nit’e kadar ulaşabilen maksimum parlaklık değeriyle kullanıcılarına üst düzey bir görüntü deneyimi vadediyor.

Kamera özelliklerine bakıldığında, cihazın ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerası, arka tarafında ise 50 megapiksel OIS destekli ana kamera ve 5 megapiksel ultra geniş açılı ikincil kamera sensörü yer alıyor.

Honor Power'ın Öne Çıkan Teknik Özellikleri:

Ekran: 6,78 inç, 1.5K, 2700 × 1224 piksel çözünürlük, 120 Hz, AMOLED

6,78 inç, 1.5K, 2700 × 1224 piksel çözünürlük, 120 Hz, AMOLED İ şlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Adreno 720 GPU

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Adreno 720 GPU RAM: 8/12/16 GB

8/12/16 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 Arka Kamera: f/1.95 OIS destekli 50 MP ana kamera, f/2.2 5 MP ultra geniş açılı kamera

f/1.95 OIS destekli 50 MP ana kamera, f/2.2 5 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: f/2.45 16 MP ön kamera

f/2.45 16 MP ön kamera Şarj Hızı: 66W

66W Batarya: 8000mAh

8000mAh Boyutlar: 163,7×76,7×8,2 mm;

163,7×76,7×8,2 mm; Ağırlık: 209 g

209 g Bağlantı: USB Type-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.3, NFC

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