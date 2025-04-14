Sessiz Sedasız Tanıtılan Honor Pad V9—İncecik Ekrana Bu Batarya Nasıl Sığmış?

HONOR, Magic Pad V9'u piyasaya sürdüğünde büyük bir tantanayla tanıtmamıştı ama bu tabletin hafife alınmaması gerektiği hemen anlaşılıyor. İnce ekranlı, günlük kullanım için oldukça uygun olan bu tabletin kutu içeriği epey sade olsa da donanımı orta segment için dolu dolu.

Kutuda tabletin kendisi, Type-C kablosu, hızlı şarj adaptörü ve kısa bir kullanım kılavuzu var. Kutu tasarımı da oldukça temiz ve şık; sade ama etkileyici. Peki cihazın kendisi nasıl? Gelin beraber inceleyelim.

Dimensity 8350 İşlemcili, 8 veya 12 GB RAM

Tablet, MediaTek'in Dimensity 8350 işlemcisiyle çalışıyor. Bu yonga seti performans açısından Snapdragon 8 Gen 1 seviyesinde. 8 ya da 12 GB RAM seçenekleriyle geliyor ve 128 GB'tan başlayıp 512 GB'a kadar depolama kapasitesi sunuyor ama ne yazık ki microSD kart desteği bulunmuyor. SIM yuvası ya da parmak izi okuyucu da koymamışlar ama bu eksikliklerin çoğu kullanıcıyı etkilemeyecek gibi.

Sekiz adet stereo hoparlörle donatılan HONOR Pad V9, ses performansında da sınıfı geçiyor. DTS:X desteği ve yüksek çözünürlüklü ses çıkışı sayesinde film izlemek ya da müzik dinlemek fazlasıyla tatmin edici. Bluetooth 5.2 üzerinden LDAC gibi kaliteli ses kodeklerini destekliyor oluşu da kulaklıkla dinleme keyfini artırıyor.

Arka tarafta bir kamera yer alıyor. Otomatik netleme bazen yavaş kalsa da ışığın yeterli olduğu ortamlarda net ve detaylı fotoğraflar çekmek mümkün. Özellikleri şöyle:

4K 30fps video kaydı

8 MP'lik ön kamera

13 MP ana kamera

10100 mAh ama 6.1 mm Kalınlığında

10100 mAh kapasiteli batarya, HONOR Pad V9'u günlerce açık tutabiliyor. Günlük kullanımda iki günü rahatlıkla çıkarıyor, film izlemek ya da internette gezinmek gibi aktivitelerde de pilin kolay kolay bitmediği görülüyor. Üstelik ters şarj özelliği sayesinde acil durumlarda başka cihazları da şarj edebiliyor. Avrupa versiyonunda 35W hızlı şarj desteği var ve yaklaşık 2 saatte tamamen dolduruyor.

Cihazın en dikkat çeken detaylardan biri 6.1 mm kalınlığı ve 475 gram ağırlığı. Alüminyum gövdesi kaliteli bir hissiyat veriyor ama biraz kaygan, o yüzden katlanabilir kılıf gibi bir şey şart diyebiliriz.

Cam ön yüzey parmak izi tutmuyor ve HONOR'un özel kaplaması sayesinde ekran temiz kalıyor. Kutudan ekran koruyucu çıkmaması da bence bir artı çünkü zaten kaliteli bir camla korunuyor. Ekran kısmı ise tabletin parlayan yıldızı. 11.5 inçlik IPS LCD panel, 2800 x 1840 çözünürlük sunuyor ve 144Hz yenileme hızıyla akıcılık sağlıyor. 500 nit parlaklık, dış mekan kullanımı için sınırda kalsa da HDR destekli içerikleri izlemek keyifli.

Cihazda IMAX Enhanced sertifikası ve 10-bit renk desteği var. Yani dizi/film platformlarından içerik izleyen kullanıcılar için büyük bir artı.

HONOR Magic Pad V9 Fiyatı

HONOR Pad V9; hafifliği, şık tasarımı ve multimedya performansıyla öne çıkan bir cihaz. Kaliteli ekranı ve güçlü ses sistemi, onu film ve dizi izlemek için ideal hale getiriyor. Fiyat/performans oranı bakımından, özellikle medya tüketimine önem veren kullanıcılar için kesinlikle değerlendirilmeye değer bir tablet.

Başlangıç fiyatı olan €499.90 ya da £399.99 biraz yüksek gibi görünse de HONOR sık sık indirim yapıyor ve tableti orta segment bekleyen, SIM kart yuvası ve microSD desteği beklemeyen kullanıcılar için daha cazip hale getiriyor. Türkiye'de vergiler dahil edilmeden 21.700 TL civarında bir fiyata tekabül ediyor.