Honor'dan 8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Honor Power'ın bu kez bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon devasa batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Böylece telefon çok uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymadan kullanılabilecek.

Honor Power'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden Honor Power'a dair yeni iddialar ortaya attı. İddiaya göre Honor Power 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu nedenle özellikle seyahatlerde ve kamp gibi aktivitelerde çok kullanışlı olacaktır.

Telefonun 80W hızlı şarj desteği ile birlikte geleceği öne sürüldü. Power'da 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yer alacak. Bu işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonun diğer özellikleri henüz bilinmiyor ancak yeni görseller paylaşıldı. Bu görseller, telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Sağ tarafta güç ve ses butonları yer alacakken sol kısımda ise sim kart yuvası bulunacak.

Honor Power Tanıtım Tarihi

Ortaya çıktığı günden beri merakla beklenmeye başlanan Honor Power isimli akıllı telefon 15 Nisan 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.