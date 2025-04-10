Orta Segmentin Yeni Kralı mı? vivo V50e Tanıtıldı

vivo, uzun bir süredir beklenen vivo V50e modelini nihayet tanıttı. Şık tasarımı, güçlü özellikleri ve dikkat çeken kamerasıyla orta segmentte iddialı bir alternatif olarak öne çıkıyor. İşte vivo V50e teknik özellikleri ve fiyatı!

vivo V50e Teknik Özellikleri ve Fiyatı

17 Nisan'da satışa sunulacak vivo V50e, 6.77 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, 1800 nit tepe parlaklık sunuyor. Bunun yanında HDR10+ desteği de mevcut.

Model, MediaTek imzalı Dimensity 7300 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçiyor. Bununla birlikte 8 GB RAM'e sahip. Depolama alanı seçenekleriyse 128 GB ve 256 GB şeklinde.

Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 üzerinde çalışan cihaz, ön tarafında 50 MP özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafında ise OIS destekli 50 MP Sony IMX ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Öte yandan 5600 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken cihaz, 90W hızlı şarjdan besleniyor. Bağlantı seçenekleri ise 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, OTG, USB Type-C şeklinde.

vivo V50e teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.77 inç, Full HD+ (1080 x 2392) çözünürlük, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 300 Hz dokunmatik örnekleme, 1800 nit tepe parlaklık, HDR10+ desteği

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 (4nm)

RAM: 8 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı FuntouchOS 15

Arka Kameralar: 50 MP Sony IMX882 ana kamera (f/1.79, OIS) + 8 MP ultra geniş açı (116° FOV, f/2.2)

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 5600 mAh kapasite, 90W hızlı şarj

Parmak İzi Okuyucu: Var

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikalı suya ve toza dayanıklılık

Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, OTG, USB Type-C

Güncelleme Desteği: 3 yıl Android güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncellemesi

vivo V50e fiyat listesi şu şekilde;