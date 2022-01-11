Honor Robot Süpürge Türkiye'de Satışa Çıkıyor!

Akıllı telefonlar ve aksesuarlarına ek olarak Türkiye’de ürün gamını genişletmeye devam eden Honor'un yeni robot süpürge modeli Honor Choice R1 Cleaner emiş gücü, uzaktan kumandalı kontrolü ve 300ml'lik su haznesi ve 7.9 cm yüksekliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Akıllı cihaz üreticisi Honor, yeni robot süpürgesinin Türkiye'de satışa çıkacağını duyurdu. Robot süpürge pazarında yüksek performans ve uygun fiyata odaklanan Honor, ürün portföyüne Honor Choice R1 Cleaner modelini eklemiş oldu. İşte Choice R1 Cleaner'ın özellikleri!

Honor Robot Süpürge: Choice R1 Cleaner

Özellikle son dönemde robot süpürge kullanımı oldukça yaygınlaştı. Gerek evlerimizde gerekse de ofislerimizde robot süpürge kullanımı sayesinde çok daha kolay ve pratik bir temizlik anlayışı hakim olmaya başladı. Akıllı teknolojiler konusunda Ar-Ge yatırımlarına devam eden Honor ise yeni süpürge modeli Honor Choice R1 Cleaner ile bu pazara giriş yapmayı hedefliyor.

Otomatik kullanımı ile geleneksel temizlik anlayışının ötesine geçmeyi hedefleyen Honor Choice robot süpürge sahip olduğu 2600pa'lık emiş gücü ile yüksek bir performans sunuyor ve 510ml toz haznesi, 300ml'lik su haznesi ile uzun bir kullanım süresi sağlıyor. 2600 mAh batarya kapasitesine sahip olan Honor Choice robot süpürge 90 dakika kesintisiz temizlik imkanı sağlarken 240 dakikada tam şarj kapasitesine ulaşıyor.

2 adet yan fırçası ile sert yüzeyler ve halılarda kullanabileceğiniz Honor Choice R1 Cleaner, 31.5 cm gövde çapı ve temperli cam yapısı ile hafif bir şekilde karşımıza çıkıyor. 7.9 cm yüksekliğe sahip olan robot süpürge ince yapısı sayesinde ulaşılması zor noktalara da ulaşabiliyor.

58 - 70 dB aralığında performansa sahip olan Honor'un akıllı süpürgesi ayrıca jiroskop sensörü sayesinde kullanmak istediğiniz alanın haritasını çıkartabiliyor. Honor Choice App uygulaması üzerinden dilediğiniz ayarlamaları yapabileceğiniz robot süpürge aynı zamanda otomatik, kenar süpürme, sabit bir noktaya odaklanma ve programlı temizleme gibi modlara da sahip. Google Asistan ve Amazon Alexa desteği de bulunan Honor Choice R1 Cleaner, sesli komut ile kullanılabiliyor ve kolayca yönetilebiliyor.

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