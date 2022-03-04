Honor: Satışları İki Katına Çıkaracağız!

Honor CEO'su George Zhao, 2022’ye güçlü bir başlangıç yaptıklarını, bu yıl küresel pazarlara daha fazla ürün getirmeyi ve dünya çapında satışlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. İşte tüm detaylarıyla Honor'un 2022 planları!

Honor 2022 Planlarını Açıkladı

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, 2022’de dünya çapında yıllık satışlarını iki katına çıkarmayı ve şirketin önceliği olan Ar-Ge çalışmalarıyla kullanıcılara çığır açan inovatif teknolojiler sunmaya devam etmeyi hedefliyor. Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nin (MWC) ardından konuşan Honor Device Co, Ltd. CEO'su George Zhao, 2022’ye güçlü bir başlangıç yaptıklarını, şirketin Ar-Ge ve üretim yeteneklerini kanıtladığı dünyanın en ince katlanır akıllı telefonu Honor Magic V'inin de etkisiyle çıkışlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Zhao, şirketin performansına güvendiğini ve 2022'de yıllık küresel satış hacminin iki katına çıkmasını beklediğini de belirtti. Counterpoint Research tarafından geçen ay yayınlanan rapora göre Honor, 2021'in 4. çeyreği itibariyle Çin pazarındaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline geldi. Zhao, çalışanlarının azminin kendilerini mükemmellik için daha fazla çaba göstermeye ve sınırları zorlamaya teşvik ettiğini söyledi.

Honor, Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde, Honor Magic4 Serisi, Honor Watch GS 3 ve Honor Earbuds 3 Pro da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini duyurdu. Honor, küresel çip tedariği sorunu gibi sektör genelindeki zorluklar karşısında istikrarlı büyümeyi sürdürmek için önemli uluslararası pazarlara odaklanacak.

Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues ve SFR dahil olmak üzere 98'i Avrupa'da bulunan 200'den fazla büyük operatörle ortaklık yapan şirket, bu ortaklıkların desteğiyle ürünlerini küresel pazarlara kolaylıkla dağıtabiliyor. Honor 50'yi 49 ülkede kullanıcılara sunan şirket, bu yıl Honor Magic Serisi, Honor N Serisi ve Honor X Serisi dahil olmak üzere dünya çapındaki pazarlara daha fazla Honor ürünü getirmeyi planlıyor.

Honor'un 11 bini aşkın iş gücünün yarısından fazlası Ar-Ge personeli ve bu iş gücü şirketin teknolojik büyümesine önemli katkı sunuyor. Honor’un ayrıca biri Fransa'da ve biri Japonya'da olmak üzere altı Ar-Ge merkezine ek olarak 100'ün üzerinde inovasyon laboratuvarı da bulunuyor. Peki siz Çinli teknoloji devinin 2022 planları hakkında ne düşünüyorsunuz?

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