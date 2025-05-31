Öğrenci Dostu Honor Tablet 10 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Dikkat Çeken Yapay Zeka Özellikleri

Honor, son zamanlarda hakkında iddialarla merak uyandıran Tablet 10 modelini ana vatanı Çin'de nihayet tanıttı. Orta segment Android tabletler arasına dahil olan cihaz, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Honor Tablet 10 özellikleri ve fiyatı!

Honor Tablet 10 Özellikleri ve Fiyatı

Honor Tablet 10, 12.1 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlüklü bir ekranla geliyor. DCI-P3 geniş renk gamına sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca düşük ortam parlatması ile kağıt gibi bir deneyim sunuyor. Bu da işlerin göz yormadan yapılabileceği anlamına geliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alan tabletin 8 GB RAM + 128 GB, 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB opsiyonları bulunuyor. Ayrıca MagicOS 9 ile kutudan çıkıyorken, 10.100 mAh'lik bataryadan güç çekiyor. Marka bir gün boyunca şarj etmeden kullanım imkanı sunduğunu söylüyor. Şarj hızıysa 66W.

Honor Tablet 10'daki eğitim için yapay zeka özellikleri şu şekişde;

Sesli notların otomatik yazıya dökülmesi

Anlık sesli çeviri ve özet çıkarma

El yazısı tanıma

Matematik problemlerini tarayarak çözebilme

Akademik rapor karşılaştırmaları

Deneme kontrolü ve yapılandırılmış geri bildirim

Honor Tablet 10 fiyat listesi şu şekilde;

Honor Tablet 10 8 GB RAM + 128 GB: 177 dolar

Honor Tablet 10 8 GB RAM + 256 GB: 235 dolar

Honor Tablet 10 12 GB RAM + 256 GB: 260 dolar

Honor Tablet 10 12 GB RAM + 512 GB: 270 dolar

Honor Tablet 10 için satışlar başlamış durumda. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabletin özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.