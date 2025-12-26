10.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

Honor, Win isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor Win Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

1272 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu

80W kablolu Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 GPU: Adreno 840

Adreno 840 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K

IP68 / IP69 / IP69K Ağırlık: 229 gram

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Win, OLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunuyor. 163,1 x 76,6 x 8,3 mm boyutlarında ve 229 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği mevcut.

Honor Win, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisine sahip. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor.

Adreno 840 GPU'ya sahip olan telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alyıor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. IP68 / IP69 / IP69K sertifikasına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Honor Win Fiyatı