10.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip
Honor Win'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu oyun telefonunda hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Win gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor.
- Telefon, OLED ekran üzerinde 185Hz yenileme hızı ve 1272 x 2800 piksel çözünürlük sunuyor.
- Bütçe dostu telefon için 3.999 yuan (24.446 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Honor, Win isimli yeni bir akıllı telefon modelini tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Honor Win Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 185Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Batarya: 10.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W kablolu
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- GPU: Adreno 840
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K
- Ağırlık: 229 gram
6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Win, OLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunuyor. 163,1 x 76,6 x 8,3 mm boyutlarında ve 229 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği mevcut.
Honor Win, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisine sahip. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor.
Adreno 840 GPU'ya sahip olan telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alyıor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. IP68 / IP69 / IP69K sertifikasına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
iPhone 17 Pro'ya Benzeyen Telefon Geliyor! 10.080 mAh Bataryası Var
Honor Power 2'nin bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun tasarımı belli oldu. Görsele göre telefon, iPhone 17 Pro'ya benzeyecek.
Honor Win Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.999 yuan (24.446 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 4.499 yuan (27.503 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 4.799 yuan (29.337 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 5.299 yuan (32.392 TL)