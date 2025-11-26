Qualcomm Çok Güçlü İşlemci Tanıttı! Telefonu Oyun Canavarı Yapacak

MediaTek'in en büyük rakiplerinden biri olan Qualcomm, uzun süredir merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 5'i tanıttı. Bununla birlikte işlemcinin teknik özellikleri belli oldu. Görünüşe göre bu işlemci, telefon ve tabletlerin yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Snapdragon 8 Gen 5 Özellikleri

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu çekirdek mimarisi sayesinde akıllı telefonlar ve tabletler hem yüksek performans hem de enerji verimliliği sunabilecek.

Qualcomm’un üçüncü nesil Oryon CPU'sunu kullanan Snapdragon 8 Gen 5, Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla CPU görevlerinde yüzde 36, GPU tarafında yüzde 11, yapay zekâ işlemlerinde yüzde 46 ve genel güç tüketiminde yüzde 13 iyileştirme sağlıyor. Bu da yeni işlemcinin günlük kullanımda daha hızlı, daha akıcı ve daha verimli bir deneyim anlamına geliyor.

Grafik tarafında Adreno 840 GPU bulunuyor. Bu GPU'da Frame Motion Engine 3.0 desteği bulunuyor. Bu teknoloji, daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesine yardım ediyor. Snapdragon 8 Elite modelinde bulunan Adreno High-Performance Memory (HPM) özelliği Snapdragon 8 Gen 5'te yer almıyor.

Yapay zekâ tarafında Hexagon NPU mevcut. Qualcomm Spectra ISP ile gelişmiş kamera deneyimi sunan bu işlemci, X80 5G Modem-RF System ile hızlı ve kararlı bağlantı sağlayacak. Qualcomm'un çok güçlü amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'ta da aynı modem tercih edilmişti.

Snapdragon 8 Gen 5'i İlk Kullanacak Telefonlar

Snapdragon 8 Gen 5'i ilk kullanacak akıllı telefonlar arasında OnePlus Ace 6T ve OnePlus 15R yer alıyor. OnePlus Ace 6T'nin 2025 yılının kasım ayında, OnePlus 15R'nin ise 2026 yılının ocak veya şubat ayında tantıılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda yeni işlemciyi daha fazla telefon kullanacak.