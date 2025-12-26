iPhone 17 Pro'ya Benzeyen Telefon Geliyor! 10.080 mAh Bataryası Var

Honor Power 2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan Honor Power 2'nin bu kez görüntüsü sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, iPhone 17 Pro'ya benzeyecek. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor Power 2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntüye göre Honor Power 2'nin arka yüzeyinde büyük dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde de benzer bir tasarım tercih edilmişti. Power 2 ayrıca turuncu, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6.79 inç

6.79 inç Ekran Yenielme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 10.080 mAh

10.080 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

Honor Power 2 gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, dört çekirdek 2.20GHz, üç çekirdek 3.20GHz ve bir adet 3.40GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı. Telefon tek çekirdek testinde 1.709 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.532 puan almıştı.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 10.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Power'da ise 8.000 mAh batarya kapsitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Telefonun ekranı 6,79 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamear yer alacak. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacak.