Honor X40 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Gerçekleştirilen tanıtımla beraber Honor X40 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Honor tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Yeni Honor cihazına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Honor X40 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: OLED

Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI

İşlemci: Snapdragon 695 5G

GPU: Adreno 619

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 5100 mAh

Hızlı Şarj: 40W

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: Android 12, Magic UI 6.1

Ağırlık: 172 gram

Kalınlık: 7,9 mm

Başlangıç Fiyatı: 213 dolar

Honor X40 isimli yeni akıllı telefon modelinin tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtım sonucunda yeni Honor telefonunun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekranda kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Telefonun OLED ekranında yaklaşık olarak 395 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 695 5G işlemcisinden alan modelde 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazın depolama alanı tarafında da 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor.

Adreno 619 GPU'ya sahip olan telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

172 gram ağırlığındaki cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon ayrıca 40W hızlı şarj teknolojisine sahip. Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüz ile birlikte gelen Honor X40 7,9 mm kalınlığında. Honor tarafından geliştirilen telefonun başlangıç fiyatı 213 dolar olarak belirlendi.

Honor X40 isimli yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.