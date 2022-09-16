iOS 16 Yüklü iPhone'ların Batarya Performansı Belli Oldu (Video)

iOS 16 batarya performansı, iPhone modeline sahip olan kullanıcıların son zamanlarda en fazla merak ettiği konuların başında geliyor çünkü iOS işletim sisteminin yeni sürümü geçtiğimiz günlerde resmi olarak tüm kullanıcılar için yayımlandı. Bir YouTuber yeni sürümün yüklü olduğu cihazlara pil testi yaptı.

iOS 16, 12 Eylül 2022 itibarıyla dünya genelinde kullanıcıların kullanımına sunuldu. Apple tarafından geliştirilen işletim sisteminin yeni sürümü özelleştirilebilir kilit ekranı, Always on Display dahil olmak üzere birçok yeniliği ve iyileştirmeyi beraberinde getirdi. Yeni sürüm ile ilgili daha fazla bilgi için iOS 16 özellikleri neler sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atmayı unutmayın.

iOS 16 Batarya Performansı Ne Durumda?

iOS işletim sisteminin yeni sürümü yayımlanmasının hemen ardından batarya performansı, en fazla merak edilen konu hâline geldi. Çok sayıda kullanıcı, iOS 16 güncellemesinin eski iPhone modellerinin pil performansına olumlu etki edip etmediğini merak etmeye başladı.

iAppleBytes isimli YouTube kanalı üzerinden yayımlanan bir video, yeni sürümün batarya konusunda iPhone 8, iPhone SE (2020), iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde nasıl performans sergilediğini gözler önüne serdi.

YouTuber, batarya performansını gözlemleyebilmek için popüler kıyaslama aracı Geekbench'i tercih etti. Testin eşit şartlarda gerçekleşmesini sağlayabilmek için tüm iPhone modellerinin şarjı yüzde 100 şeklinde ayarlandı. Ekran parlaklığı ise yüzde 25 olarak belirlendi. Otomatik parlaklık ayarının kapatıldığını belirtelim. Cihazların tamamı aynı erişim noktasına bağlıydı.

2017 yılında piyasaya sürülen iPhone 8 modelinin şarjı 2 saat 59 dakika dayanabildi. iPhone SE (2020) 3 saat 45 dakika çalışma süresine sahipken iPhone XR modelinin ise 5 saat 48 dakikada şarjı sona erdi. 2019 yılında satışa sunulan ve 3110 mAh batarya kapasitesine sahip olan iPhone 11'in şarjı 5 saat 47 dakika dayanabildi.

2020 yılında çıkan iPhone 12 modeli 7 saat 9 dakika çalışma süresi ile önceki modellere kıyasla biraz daha iyi performans sergileyebildi. iPhone 13 ise toplam 9 saat 4 dakika çalışma süresi ile en iyi batarya performansı sergileyen model oldu.