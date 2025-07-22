7 Bin TL'lik Telefon Satış Rekorları Kırdı! 8300 mAh Bataryaya Sahip

Honor, temmuz ayında satışa sunduğu X70 modeli ile büyük bir başarının altına imza attı. 8300 mAh batarya kapasitesi, 80W hızlı şarj teknolojisi ve 120Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan telefon satışlarda ilk sırada konumlandı.

Honor X70 Satışlarda Büyük Başarı Elde Etti

18 Temmuz 2025 tarihinde satışa sunulan Honor X70, Çin'de tüm fiyat segmentlerinde ve JD.com ile Tmall dahil olmak üzere tüm platformlarda üç gün boyunca zirvede yer aldı. Bunun pazar payı açısından önemli bir başarı olduğunu belirtelim.

Kısa sürede yoğun bir talep ile karşı karşıya kalan telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Global sürüm ile ilgili resmî açıklama yapılmadı.

Honor X70 Özellikleri

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X70, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2640 piksel çözünürlük, yaklaşık 427 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 193 gram ağırlığındaki telefon 7,76 mm kalınlığında.

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Honor X70 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 8300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Honor X70 Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 1399 yuan (7.888 TL)

1399 yuan (7.888 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1599 yuan (9.015 TL)

1599 yuan (9.015 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1799 yuan (10.143 TL)

1799 yuan (10.143 TL) 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 1999 yuan (11.271 TL)

Honor X70 için 1399 yuan (194 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 15 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.