Honor X9a Türkiye'de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!

Honor X9a Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, ekranı ve pil performansıyla dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli ne kadar fiyata satılıyor? Honor X9a özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Honor X9a Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 695 5G

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 6 nm

Bellek: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Ön Kamera: 16 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Bluetooth: 5.1

NFC: Var

Batarya Kapasitesi: 5100 mAh

Kablolu Şarj: 40W

Yazılım: Android 12, Magic UI 6.1

Ağırlık: 175 gram

Kalınlık: 7,9 mm

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X9a, bu ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan cihazda Adreno 619 GPU mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Honor X9a Türkiye Fiyatı

Honor X9a, Hepsiburada üzerinden 10 bin 999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Hepsiburada'da 7 Mart tarihine kadar alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 12 ay taksit imkânı da mevcut.