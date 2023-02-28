Honor X9a Türkiye'de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!
Türkiye'de satışa sunulan Honor X9a özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Honor tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? İşte detaylar!
Honor X9a Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, ekranı ve pil performansıyla dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli ne kadar fiyata satılıyor? Honor X9a özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde.
Honor X9a Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 695 5G
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.1
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 5100 mAh
- Kablolu Şarj: 40W
- Yazılım: Android 12, Magic UI 6.1
- Ağırlık: 175 gram
- Kalınlık: 7,9 mm
6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X9a, bu ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan cihazda Adreno 619 GPU mevcut.
Telefonun arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.
Honor X9a Türkiye Fiyatı
Honor X9a, Hepsiburada üzerinden 10 bin 999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Hepsiburada'da 7 Mart tarihine kadar alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 12 ay taksit imkânı da mevcut.
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