Honor Magic5 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Mobil Dünya Kongresi, bu sene gerçekleştirildiği Barcelona'da tüm hızıyla devam ediyor. Birçok önemli markanın katıldığı etkinlikte ilk defa görücüye çıkan bazı telefonlarda var. Geçtiğimiz gün Xiaomi'nin yaptığı sunumlardan sonra bugün de Honor yeni ürünlerini tanıttı.

Honor'un yeni amiral gemisi olması beklenen Honor Magic5 Pro, ilgi çeken kamera özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Honor Magic5 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Ekran: 6.81-inç AMOLED ekran, 2,848 x 1,312 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile LTPO arka plan ile değişken yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık

6.81-inç AMOLED ekran, 2,848 x 1,312 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile LTPO arka plan ile değişken yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci Bellek: LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 flash depolama

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 flash depolama Batarya: 5,100 mAh pil ve 66 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteği

5,100 mAh pil ve 66 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteği Arka Kamera: Üç arka taraflı kamera: 50 MP ana kamera, 1/2.5 inç sensör ve 122˚ FoV ile ultra geniş açı kamera ve 3.5x optik zoom ile Sony IMX858 tabanlı telefoto kamera

Üç arka taraflı kamera: 50 MP ana kamera, 1/2.5 inç sensör ve 122˚ FoV ile ultra geniş açı kamera ve 3.5x optik zoom ile Sony IMX858 tabanlı telefoto kamera Ön Kamera: 12 MP ön kamera ve ToF ön kamera derinlik bilgisi ve biyometrik işlemler için MagicOS 7.1 (Android 13 temelli) ile IP68 sertifikası

12 MP ön kamera ve ToF ön kamera derinlik bilgisi ve biyometrik işlemler için MagicOS 7.1 (Android 13 temelli) ile IP68 sertifikası Bağlantı: Bluetooth 5.2, WiFi 7 ve NFC

Bluetooth 5.2, WiFi 7 ve NFC İşletim Sistemi: Android 13

Huawei'in alt markası olarak tanınan Honor, Magic serisiyle birlikte üst segment Android telefonlar arasındaki iddiasını sürdürüyor. Firmanın bu sene çıkardığı Magic5 serisinde özellikle yüksek kaliteye sahip üçlü kamera seti dikkat çekiyor. Öte yandan muadillerine kıyasla daha uygun bir fiyata sahip olan telefonun özellikle Asya pazarında büyük başarı yakalaması bekleniyor.

2023 Nisan ayı ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen telefonun 1000 euro fiyatı bulunuyor.