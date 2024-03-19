HONOR Yeni Akıllı Saati ve Bilekliğini Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatları Belli Oldu!

Uygun fiyatlı olması ve performansıyla dikkat çeken HONOR, Watch GS 4 ve HONOR Band 9 modellerini tanıttı. Bu akıllı saat ve bilekliğin özellikle sağlık ve spor fonksiyonlarıyla dikkat çekiyor. İki modelin de tasarımları şık ve işlevsel.

HONOR Watch GS 4 Tanıtıldı

HONOR Watch GS 4'ün ilk dikkat çeken özelliği tasarım ve ekranı. Yüksek çözünürlüklü bir AMOLED ekranı bulunuyor.

Ayrıca bu akıllı saat çeşitli spor ve egzersiz aktivitelerini izlemek için bir dizi sensör ve algoritmaya sahip. Koşu, yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme ve daha fazlasını otomatik olarak tanıyıp takip edebiliyor. Bunun dışında sağlık takip özelliği de bulunuyor. Bunlara, kalp atış hızı, uyku ve stres seviyesi ölçme dahil.

Dahili GPS özelliği sayesinde, kullanıcılar aktiviteleri sırasında konumlarını doğru bir şekilde izleyebilirler. Ayrıca, harita ve yol navigasyonu gibi özellikler sunuyor. Son olarak HONOR Watch GS 4, Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonlarla senkronize edilebilir ve HUAWEI Health veya HONOR uygulaması aracılığıyla daha fazla özellik ve veriye erişim sağlar.

Saatin resmi fiyatı 138 dolar ve 24 Mart'ta resmi olarak satışa sunulacak. Fakat bugünden itibaren ön siparişler de açıldı.

HONOR Band 9 Tanıtıldı

HONOR Band 9, diğer bilekliklere göre daha büyük bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. AMOLED ekrana ve 402 x 256 piksel çözünürlüğe sahip. Bilekliğin pili 10 güne kadar bitmiyor. Aynı zamanda 50 metreye kadar su geçirmiyor. Yani kullanıcılar bilekliği yüzerken de sorun olmadan takabilirler.

HONOR Band 9 ile beraber gelen Fitness Age adlı yeni bir uygulama da dikkat çekiyor. Bu uygulama, bilekliğin sağladığı bilgiler ile kullanıcıların sağlık yaşını ölçüyor.

Diğer sağlık fonsiyonlarında ise 96 spor modu, uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi izleme, stres seviyesi takibi bulunuyor.

Band 9 modeli Android 9 ve üzeri Android telefonlara uyumlu. Apple telefonlar için ise iOS 11 ve üzeri tüm iPhone modelleriyle uyumlu bir yapıya sahip.

HONOR Band 9'un fiyatı 35 dolar, fakat çıkış tarihi henüz bilinmiyor.