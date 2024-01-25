Horizon Forbidden West Complete Edition PC’ye Geliyor: İşte Çıkış Tarihi!

Ekim 2023'te PlayStation oyuncularına özel sunulan Horizon Forbidden West Complete Edition PC’ye geliyor. Sony, sevindirici haberi resmi PlayStation bloğundaki bir gönderi aracılığıyla duyurdu.

Horizon Forbidden West Complete Edition ana oyuna ek olarak Burning Shores DLC'siyle birlikte 21 Mart tarihinde PC’ye çıkış yapacak.

Horizon Forbidden West Complete Edition lansman sırasında Nvidia DLSS 3, AMD FSR ve Intel XeSS'i destekleyecek.

Horizon Forbidden West Complete Edition PC Özellikler Fragmanı

Horizon Forbidden West'in tam sürümünü satın alanlar aşağıdakilere de sahip olacaklar:

Blacktide kıyafeti ve Blacktide yayı (yalnızca ön satın alımla)

Nora Legacy kıyafeti ve Nora mızrağı (yalnızca Steam hesabının PlayStation'a bağlandığında kullanılabilir)

2 özel kıyafet (Carja Behemoth Elite ve Nora Thunder Elite)

2 özel silah (Carja Behemoth kısa yay ve Nora Thunder askı)

Oyun içi Apex Clawstrider makine vuruş parçası

Mühimmat, iksir ve seyahat paketlerini içeren oyun içi kaynak paketi

Özel fotoğraf modu pozu ve yüz boyası

Forbidden West, yüksek performanslı donanım ve geniş depolama alanına sahip oyuncular için Nvidia DLAA'yı da destekleyecek ve PC'de hızlı yükleme süreleri için DirectStorage teknolojisini kullanacak. Oyunda fare ve klavye kontrolleri tamamen özelleştirilebilir olacak ve Steam Input desteğiyle çevre birimleri de özelleştirilebilecek.

PlayStation DualSense kontrol cihazının adaptif tetikleri ve dokunsal geri bildirim özelliklerini kullanarak en sürükleyici deneyimi hedefleniyor. Son olarak oyunun sistem gereksinimleriyle ilgili ayrıntılar lansmana yakın bir zamanda açıklanacak.

Horizon Forbidden West'i oynadınız mı? PlayStaion oyunlarınının PC sürümlerini hiç deneyimlediniz mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.