How I Met Your Father 2. Sezon Tarihi Açıklandı

Disney Plus’ın eğlenceli dizilerinden biri olan ‘How I Met Your Father’, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına 19 Nisan’da çıkıyor.

Dizide Sophie’nin 30 yaşına girmesi ve 30’lar kulübüne katılmasıyla başlayan karmaşık aşk hayatı, gerçek aşkını bulma çabası içinde izleyenlere hız trenine binmiş hissi yaratacak. İlk sezona kıyasla daha eğlenceli bir sezon beklenirken, Sophie’nin kendinden yaşça büyük yeni erkek arkadaşı sezonun en önemli sürprizleri arasında yer alıyor.

How I Met Your Father 2. Sezonundan Neler Bekliyoruz?

Dizinin başrol oyuncusu Hilary Duff’ın yanı sıra, Sophie’nin ev arkadaşı Valentina rolünde Francia Raisa da sezon boyunca flörtleşmenin zorluklarıyla yüzleşecek. Yeni sezonun en önemli oyuncu kadrosu sürprizi ise Emmy adayı ünlü oyuncu John Corbett'in Sophie'nin karşısına çıkacak olması. Ayrıca sevilen oyuncu Leighton Meester, Meredith rolünde üç bölüm yer almaya devam edecek ve ünlü müzik yıldızı Meghan Trainor da bir bölümde konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yeni sezonda hikâye ikiye bölünerek yayınlanacak. İlk kısım 19 Nisan'da Disney Plus platformunda izleyicileriyle buluşacak. İkinci kısım ise 26 Temmuz'da yayınlanacak ve Sophie'nin Jesse (Chris Lowell) ile arasındaki karşı konulmaz kimya da sürprizlerin bol olacağı sinyallerini veriyor.

Sevilen dizinin yeni sezonunu kaçırmamak için 19 Nisan'da Disney Plus platformunu ziyaret edebilirsiniz.