Pınar Deniz'den Yeni Disney Plus Dizisi: "Aktris"

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ orijinal yerli içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kez başrolünde tanıdık bir yüze ev sahipliği yapan "Aktris" adlı gerilim-suç-mizah türündeki dizi, platformda gösterime girecek. Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, seyircileri etkilemeyi hedefliyor.

BKM'nin üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda Soner Caner oturuyor ve senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler yer alıyor.

Daha önce birçok farklı rolde sayısız ödül kazanmış aktris Pınar Deniz, bu yeni dizide kariyeri boyunca hayat verdiği karakterlerden farklı bir rolle seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin paylaşılan imajı, başarılı oyuncunun karizmatik ve güçlü karakterine dair ipuçları verirken, dizinin suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındırması, seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Aktris Dizisi Konusu

"Aktris", Türkiye'nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz bir dizi. İzleyiciler, suç, gerilim ve mizah öğelerinin bir arada olduğu bu orijinal dizi ile Disney+ keyfini yaşayacaklar.

Aktris Dizisi Oyuncuları

Pınar Deniz

Uraz Kaygılaroğlu

Tolga Tekin

Ahmet Rıfat Şungar

Şebnem Hassanisoughi

İpek Çiçek

Serhat Kılıç

Aktris Dizisi Yayın Tarihi

Disney+ üyelerinin merakla beklediği diziye dair henüz resmî bir yayın tarihi paylaşılmadı. Dizinin çok yakında izleyicilerle buluşması bekleniyor.